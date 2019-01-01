Скрипник потерпел первое поражение с "Зарей" в битве за "бронзу" с "Александрией"

Заря - Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Бронзовый призер прошлого сезона "Александрия" одержала вторую подряд победу, обыграв участника еврокубков луганскую "Зарю" в матче четвертого тура чемпионат Украины. Матч состоялся в Запорожье на "Славутич Арене". Луганчане на правах хозяев поля больше времени провели в атаках, но особых дивидендов от этого не заработали, а вот "Александрия" реализовала оба своих удара в створ – героем стал Кирилл Ковалец, оформивший дубль во втором тайме.

За несколько минут до финального свистка Богдан Леднев возродил интригу в матче, реализовав штрафной удар, но сравнять счет луганчане не успели. Виктор Скрипник потерпел первое поражение во главе "Зари", при этом его команда уступила прямому конкуренту за бронзовые медали.

Напомним, что уже в ближайший четверг "Заре" предстоит провести гостевой матч плей-офф раунд квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола".

"Заря" – "Александрия" – 1:2

Голы: Леднев (88) – Ковалец (57, 75)

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"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Громов (Русин, 66), Хомченовский (Леднев, 71), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Чеберко.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Дубра, Мирошниченко, Пашаев, Третьяков, Лучкевич (Задерака, 69), Банада, Ковалец (Довгий, 84), Гречишкин, Безбородько (Ситало, 46).

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Предупреждения: Банада (22), Тымчик (31), Лучкевич (36), Чеберко (59), Пашаев (70), Русин (71), Ковалец (80), Абу-Ханна (83).

Как "Александрия" одержала первую победу в сезоне:

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве.

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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