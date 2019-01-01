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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Скрипник потерпел первое поражение с "Зарей" в битве за "бронзу" с "Александрией"

Сегодня, 21:28

Центральный матч четвертого тура Премьер-лиги порадовал зрителей забитыми голами и интригой

Заря - Александрия

Заря - Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Бронзовый призер прошлого сезона "Александрия" одержала вторую подряд победу, обыграв участника еврокубков луганскую "Зарю" в матче четвертого тура чемпионат Украины. Матч состоялся в Запорожье на "Славутич Арене". Луганчане на правах хозяев поля больше времени провели в атаках, но особых дивидендов от этого не заработали, а вот "Александрия" реализовала оба своих удара в створ – героем стал Кирилл Ковалец, оформивший дубль во втором тайме.

За несколько минут до финального свистка Богдан Леднев возродил интригу в матче, реализовав штрафной удар, но сравнять счет луганчане не успели. Виктор Скрипник потерпел первое поражение во главе "Зари", при этом его команда уступила прямому конкуренту за бронзовые медали.

Напомним, что уже в ближайший четверг "Заре" предстоит провести гостевой матч плей-офф раунд квалификации Лиги Европы против испанского "Эспаньола".

"Заря" – "Александрия" – 1:2
Голы: Леднев (88) – Ковалец (57, 75)

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"Заря": Шевченко, Иванисеня, Абу-Ханна, Тымчик, Громов (Русин, 66), Хомченовский (Леднев, 71), Юрченко, Кочергин, Кабаев (Будковский, 66), Михайличенко, Чеберко.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Дубра, Мирошниченко, Пашаев, Третьяков, Лучкевич (Задерака, 69), Банада, Ковалец (Довгий, 84), Гречишкин, Безбородько (Ситало, 46).

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Предупреждения: Банада (22), Тымчик (31), Лучкевич (36), Чеберко (59), Пашаев (70), Русин (71), Ковалец (80), Абу-Ханна (83).

Как "Александрия" одержала первую победу в сезоне:

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве. 

В еще одном матче четвертого тура "Десна" и "Колос", у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
4
4
0
0
10
2
8
12
Забитые 2
Пропущеные 10
Разница 8
Результаты последних матчей: В В В В
2
ЗаряЗаряЗар
4
2
1
1
6
4
2
7
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В П
3
ДеснаДеснаДес
4
2
1
1
4
2
2
7
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
4
КолосКолосКол
4
2
1
1
4
4
0
7
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В В П Н
5
ДинамоДинамоДин
3
2
0
1
6
2
4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П
6
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
4
1
2
1
4
3
1
5
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П Н
8
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
4
4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
4
1
1
2
4
6
-2
4
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
10
КарпатыКарпатыКар
4
1
1
2
4
7
-3
4
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
4
1
0
3
4
9
-5
3
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница -5
Результаты последних матчей: В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
4
0
0
4
2
8
-6
0
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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