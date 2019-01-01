Скромный "Львов" оформил самую дорогую продажу лета из чемпионата Украины

Бруно Дуарте / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Португальский клуб "Витория Гимараэш" на своей странице в Instagram официально объявил о подписании форварда ФК "Львов" Бруно Дуарте. Бразилец подписал с клубом четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются, но СМИ сообщают, что португальский клуб заплатил за переход 23-летнего футболиста 600 тысяч евро. Этот трансфер стал самым дорогим из Украины за рубеж во время текущего трансферного окна.

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В ФК "Львов" Бруно перешел летом прошлого года. Суммарно он провел в Премьер-лиге 31 матч и забил 10 голов.

Напомним, на правах аренды в "Витории" выступает защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко. "Витория" в нынешнем сезоне играет в Лиге Европы. В плей-офф квалификации команда сыграет с румынской "Стяуа".

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Львов стартовал в чемпионате Украины не совсем удачно. В стартовом туре они обыграли на выезде "Десну", однако затем последовали два поражения – от "Динамо" и "Ворсклы". После трех туров команда имеет всего три очка и занимает 10-е место.

Обзор матча "Львов" – "Динамо" – 0:3

Обзор матча "Ворскла" – "Львов" – 3:2

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