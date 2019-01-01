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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Скромный "Львов" оформил самую дорогую продажу лета из чемпионата Украины

Сегодня, 12:54

Украинский клуб продал бразильского нападающего в бывшую команду Луиша Каштру

Бруно Дуарте

Бруно Дуарте / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Португальский клуб "Витория Гимараэш" на своей странице в Instagram официально объявил о подписании форварда ФК "Львов" Бруно Дуарте. Бразилец подписал с клубом четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не разглашаются, но СМИ сообщают, что португальский клуб заплатил за переход 23-летнего футболиста 600 тысяч евро. Этот трансфер стал самым дорогим из Украины за рубеж во время текущего трансферного окна.  

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

В ФК "Львов" Бруно перешел летом прошлого года. Суммарно он провел в Премьер-лиге 31 матч и забил 10 голов.

Напомним, на правах аренды в "Витории" выступает защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко. "Витория" в нынешнем сезоне играет в Лиге Европы. В плей-офф квалификации команда сыграет с румынской "Стяуа".

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Львов стартовал в чемпионате Украины не совсем удачно. В стартовом туре они обыграли на выезде "Десну", однако затем последовали два поражения – от "Динамо" и "Ворсклы". После трех туров команда имеет всего три очка и занимает 10-е место.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Обзор матча "Львов" – "Динамо" – 0:3

Обзор матча "Ворскла" – "Львов" – 3:2

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
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0
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6
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Забитые 2
Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: В В В
2
ЗаряЗаряЗар
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2
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Забитые 2
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
3
ДинамоДинамоДин
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2
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Забитые 2
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: В В П
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ДеснаДеснаДес
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Пропущеные 4
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Результаты последних матчей: В Н П
7
МариупольМариупольМар
3
1
1
1
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4
0
4
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забитые 5
Пропущеные 3
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Результаты последних матчей: П П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
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3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
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КарпатыКарпатыКар
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
12
ОлимпикОлимпикОли
3
0
0
3
1
5
-4
0
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

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чемпионат Украины ФК Львов Витория Гимарайнш Бруно Дуарте

Источник: sport.ua

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