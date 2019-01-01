Стал известен весь тренерский штаб "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо " / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Определился тренерский штаб Алексея Михайличенко в "Динамо". Напомним, ранее стало известно, что новым главным тренером "Динамо" стал Алексей Михайличенко. На этом посту наставник сменил Александра Хацкевича.

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Таким образом, в новый состав тренерского штаба вошли: ассистент тренера - Вадим Евтушенко, также в тренерском штабе будет трудиться Сергей Федоров, а работать с вратарями продолжит Михаил Михайлов. Тренеры по физической подготовке - Виталий Кулыба и Владимир Ярмошук.

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Отметим, что свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках четвертого тура чемпионата Украины киевляне на НСК "Олимпийский" примут донецкий "Олимпик".

Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: Для меня это назначение стало неожиданным. Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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