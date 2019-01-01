Суркис кинул камень в огород Хацкевича: "Класс игроков "Динамо" позволял проходить "Брюгге"

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис кинул камень в огород отправленного в отставку Александра Хацкевича. Босс столичного клуба заявил, что уровень имеющихся в команде футболистов позволял обыгрывать "Брюгге" в третьем квалифай-раунде Лиги чемпионов. Однако Хацкевич не смог распорядиться кадровым потенциалом своих уже экс-подопечных.

"Говорить, что на некоторые позиции можно было бы более качественных игроков пригласить... Возможно. Есть игроки классом выше, чем в "Динамо". Но сегодня те игроки, которые есть, их квалификация, мне казалось, позволяли пройти такую команду, как "Брюгге", – заявил Игорь Суркис. – Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но было огромное количество травм. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеса взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Русин забивает, дай бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в "Динамо", как и Супряга. Потому что на них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. По Булеце также".

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Как мы писали ранее, Ребров эмоционально высказался об увольнении Хацкевича. По мнению экс-наставника киевлян, причина неудач команды – не в тренере, а в бюджете. "Все болельщики "Динамо" ждут от команды как реальной борьбы с "Шахтером" за золотые медали, так и выхода команды в групповой турнир Лиги чемпионов, – заявил Сергей Ребров. – Но при том бюджете, который сейчас есть, это сделать крайне сложно. Может, и невозможно. Поэтому нужно трезво оценивать ситуацию с комплектацией команды и не требовать от главного тренера команды чего-то, что оторвано от реальности".

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

24 августа киевское "Динамо" сыграет с "Олимпиком" первым матч после назначения Алексея Михайличенко преемником уволенного Александра Хацкевича. А накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко. "Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением, – заявил Игорь Суркис. – Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу".

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