Так в УПЛ "Колос" еще не играл: Костышин получил "горчичник" и очко в матче с "Десной"

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

В Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина завершился второй матч четвертого тура чемпионата Украины по футболу. Местная "Десна" и "Колос" (Ковалевка), у которых до очной встречи было по шесть очков, не смогли определить победителя – 0:0.

Это – первая ничья для сельского "Колоса" с момента дебюта в элитном дивизионе украинского футбола. Что интересно, в матче было показано семь желтых карточек игрокам, а еще один "горчичник" – тренеру "Колоса" Руслану Костышину за споры с арбитрами. Напомним, согласно обновленным правилам, тренеры за три желтые карточки будут пропускать следующий матч.

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"Десна" – "Колос" – 0:0

"Десна": Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – А. Фаворов, Огиря – Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев – Филиппов.

Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – А. Фаворов, Огиря – Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев – Филиппов. "Колос": Яшков – Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец – Задоя – Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76) – Лысенко, Нехтий.

Яшков – Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец – Задоя – Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76) – Лысенко, Нехтий. Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько.

Как мы писали ранее, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве. Команда Дмитрия Михайленко схлопотала первую красную карточку за время выступлений в высшем футбольном дивизионе страны. На последних минутах удаление заработал капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко. Правда, выгоду из численного преимущества "Ворскла" не извлекла, не успев реализовать кадровое большинство.

Также сообщалось, что у чемпионов мира Супряги и Булецы возникли проблемы в "Днепре-1". Забивной нападающий Супряга получил травму, а Булеца остался вне основы из-за проблем с агрессией.

Смотрите, как "Ворскла" разошлась миром с "Днепром-1"

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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