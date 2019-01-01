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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тренер "Динамо": "Постараюсь сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которые от нее ждут"

Сегодня, 20:00

Алексей Михайличенко – о грядущих планах команды

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о планах и целях, которые стоят перед ним и командой. Наставник хочет найти контакт с футболистами и надеется, что киевляне будут давать нужный результат.

Михайличенко установил клубный рекорд "Динамо"

"Когда поступило предложение возглавить "Динамо", я взял немного времени на обдумывание, ведь нужно быть готовым к этой работе. Только тогда, когда я понял, что я готов, я согласился. Это очень важно для меня. Я я все время нахожусь в киевском "Динамо".

Вернуться на пост главного тренера "Динамо" для меня очень важно. Конечно, я постараюсь, прежде всего, найти контакт с ребятами и сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которые от нее ждут. Это очень важно", – сказал Михайличенко.

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Также добавим, что определился тренерский штаб Алексея Михайличенко в "Динамо". Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко и его штаб проведут 24 августа. 

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Фото: rawpixel.com / Freepik

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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тренер чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Dynamo.kiev.ua

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