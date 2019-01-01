Тренер "Мариуполя": "Играть в открытый футбол с "Шахтером" мы просто не сможем"

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

"Понятное дело, в этом матче не примут участие арендованные футболисты. Не готов Руслан Фомин. Сергей Горбунов занимается индивидуально, по нему будем принимать решение в ближайшее время.

Учитывая, что ни Фомин, ни Горбунов не готовы, конечно, вариантов для ротации меньше. Нас не так много. Есть десять человек, плюс подтянем молодых ребят из дубля. Тем не менее, чтобы становиться сильнее, нужно играть с сильным соперником.

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План на игру? В нашем списке четыре защитника и четыре полузащитника, играть в открытый футбол мы просто не сможем. На данный момент мы не увидели у "Шахтера" каких-то слабых сторон, которыми смогли бы воспользоваться. Поэтому, прежде всего, хотим обеспечить надежную игру в обороне", – сказал Бабич перед игрой.

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Поединок состоится в знаковую для "горняков" дату – 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День шахтера. Букмекеры практически не сомневаются в продолжении победной серии команды Луиша Каштру, однако в "Мариуполе" грозят испортить "Шахтеру" праздник.

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