Тренер "Николаева": "Будет правильно, если "Шахтер" победу над "Мариуполем" посвятит Пихаленку"

Сергей Шищенко. Фото ФК "Николаев"

В воскресенье, 25 августа, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" примет на своем поле "Мариуполь". В последних пяти матчах "приазовцы" не смогли поразить ворота "горняков", при этом пропустив 11 голов в свои ворота. Поединок будет проходить во время двойного праздника – Дня шахтера и 150-летия Донецка, что должно добавить "горнякам" еще большей мотивации. Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер перволигового "Николаева" Сергей Шищенко, который ранее играл в составе "горняков", а также становился лучшим бомбардиром ЧУ-2002.

- Луиш Каштру в "Шахтере" выиграл уже четыре матча подряд и может продлить эту серию до пяти. Португалец полностью адаптировался в украинском футболе и в "Шахтере"?

- Думаю да. Кода приходит главный тренер, то адаптация всегда проходит быстро, если есть хорошая атмосфера и хорошие условия для работы. Поэтому Каштру быстро адаптировался. Тем более, в "Шахтере" много бразильских игроков, у них один язык с Каштру, поэтому адаптация быстро прошла и в плане общения. Это тоже имеет большое значение. И результаты показывают, что у Каштру в "Шахтере" сейчас все хорошо.

- "Мариуполь" не может забить "Шахтеру" пять матчей подряд. В будущей игре азовцы попробуют прервать эту серию или будут надеяться на то, что Худжамов поймает кураж и будет 0:0?

- Я так понимаю, что у "Мариуполя" одна проблема – они не могут использовать арендованных у "Шахтера" игроков. Не знаю, как у них условия прописаны сейчас, но в этом у "Мариуполя" всегда была проблема. Что касается забить – наверное, рано или поздно это должно случиться. Так что все будет зависеть от них. Какую тактику и стратегию они выберут на матч, насколько у них будет хорошая атака в этом матче. Все в их руках.

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- В предыдущем туре, в матче со "Львовом", Александр Пихаленок получил тяжелую травму колена и выбыл на полгода. Стоит ли футболистам "Шахтера", если они забьют, посвятить гол Пихаленку и таким образом морально его поддержать?

- Мы знаем, что в "Шахтере" всегда поддерживают своих игроков. Помним, как Макса Малышева поддерживал Тайсон. Поэтому я думаю, что Саша Пихаленок не исключение. Конечно и гол, и если будет победа, то ее посвятят Пихаленку. И это будет правильно.

- Матч "Шахтера" и "Мариуполя" будет проходить во время двойного праздника – Дня шахтера и 150-летия Донецка. Насколько это будет мотивировать "Шахтер" не просто выиграть, а выиграть с разгромным счетом?

- Я думаю, что и игроки "Шахтера", и сотрудники, и болельщики клуба конечно помнят какие праздники были в Донецке. Так что определенная мотивация для игроков конечно будет. Важно будет победить, а с каким счетом – это уже не так важно. В первую очередь важна будет победа для клуба и для Донецка.

В последнем туре ЧУ "Шахтер" всухую обыграл "Львов":

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" 25 августа. Билеты на игру уже можно приобрести тут.

Все подробности в спецтеме Украинская Премьер-лига

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