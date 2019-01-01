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Тренер "Шахтера": "Уверен, что Михайличенко проведет великолепную работу в "Динамо"

22 августа, 15:35

Каштру – о Хацкевиче и Михайличенко

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал перестановки на посту главного тренера "Динамо", а также поделился мнением о новом тренере киевлян.

"Отставка Александра Хацкевича? В футболе все возможно, и я не могу конкретно комментировать тот или иной эпизод. Тем более что решения принимают президенты, администрации клубов или сами наставники других команд. Как тренер, я должен быть готов, чтобы этого не произошло со мной, а если произойдет, то отреагировать как можно лучше. Вообще, тренер всегда расстраивается, уходя таким образом после стольких лет в клубе. Однако нужно принимать это и жить дальше. Мы, тренеры, к этому готовы.

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Знаю, что Михайличенко уже был чемпионом с "Динамо" в 2004 году. Очень хороший в прошлом футболист национальной сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет великолепную работу в "Динамо". Футбол всегда открыт ко всем, кто его понимает. Михайличенко здесь очень давно и прекрасно знает, куда и на что он шел", – рассказал Луиш Каштру.

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Фото: "Сегодня"

Кстати, автор последнего гола "Динамо", забитого при Михайличенко, рассказал, как игралось при украинском тренере 15 лет назад. Латвийский нападающий отметил, что если был бы сейчас жив Лобановский, он бы тренировал совсем по-другому.

Как мы писали ранее, Ребров эмоционально высказался об увольнении Хацкевича. По мнению экс-наставника киевлян, причина неудач команды не в тренере, а в бюджете.

Владимир Зеленский на матче "Динамо" – "Шахтер" Видео: Канал Футбол

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Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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