Три гола и два удаления: обзор матча "Александрия" – "Олимпик"

Победа за александрийцами / Фото: ПФК "Александрия"

В субботу, 10 августа, в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу "Александрия" на своем поле принимала донецкий "Олимпик". В прошлом сезоне "Александрия" выиграла "бронзу", но провалила старт УПЛ, проиграв два первых матча. "Олимпик" летом возглавил экс-игрок мадридского "Реала", но команда тоже пока без очков.

Матч выдался боевым. Зрители увидели три гола, а команды доигрывали встречу вдесятером. "Александрии" удалось выиграть первый матч в сезоне, а вот донецкий клуб остался с "баранкой".

"Александрия" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Шендрик (43), Безбородько (61) – Дийе (56)

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"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Шендрик, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Ковалец (Прокопчук, 76), Протасов (Шастал, 64), Ситало, Безбородько (Пашаев, 81).

"Олимпик": Альими, Гришко, Вантух, Снурницын (Клименчук, 63), Ксенз (Е. Пасич, 7), Г. Пасич, Фабиньо, Салу, Завийский, Дийе, Шахаб (Тейшейра, 46).

Предупреждения: Безбородько (29), Бухал (51), Банада (65), Пашаев (90+5) – Шахаб (15), Вантух (33), Салу (48), Е. Пасич (72)

Удаления: Бухал (74) – Вантух (59)

Обзор матча "Александрия" – "Олимпик":

Напомним, что сегодня в УПЛ был сыгран центральный матч первого круга: на своем поле "Динамо" проиграло "Шахтеру".

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