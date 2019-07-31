В чемпионате Украины назначили первый пенальти в сезоне: его не реализовал игрок сборной Украины 2019-07-31T19:58:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Марлос не смог с 11-метровой отметки переиграть Юрия Панькива

В сегодняшнем матче между Александрией и донецким "Шахтером" был назначен первый пенальти нового сезона чемпионата Украины. Он же стал первым незабитым 11-метровым. Право пробить с "точки" доверили Марлосу, он подошел к мячу и пробил в правый от себя угол, но туда же прыгнул и Юрий Панькив. На нашем сайте есть онлайн матча "Александрия" – "Шахтер".

"Шахтер" выиграл в четырех последних встречах против "Александрии". Последняя победа подопечных Шарана над "горняками" датируется ноябрем 2017-го года. Тогда александрийцы победили на выезде – 1:2. Эта победа является единственной для "Александрии" за все время встреч с "Шахтером". Всего команды встречались девять раз, в восьми из которых верх брала донецкая команда.

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По мнению букмекеров, очевидным преимуществом в этом матче будет владеть "Шахтер". На победу подопечных Луиша Каштру принимаются ставки с коэффициентом 1,30, тогда как успех александрийцев оценили высоким коэффициентом 10.75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5.25.

Кстати, лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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