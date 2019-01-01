В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"

Львовяне - с первым очком в сезоне / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Заключительный матч третьего тура чемпионата Украины по футболу между "Карпатами" и "Мариуполем" (1:1) оставил двойственные чувства у главного тренера львовян Александра Чижевского. С одной стороны, взяв очко в игре с "Мариуполем", "Карпаты" поднялись с дна УПЛ. С другой стороны, хозяева могли рассчитывать на большее, если бы не удаление их полузащитника Дмитрия Клеца. Капитан львовян подвел свою команду, схлопотав удаление за два "горчичника" за 23 минуты до конца основного времени при ничейном счете 1:1.

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"Если бы судья не удалил нашего футболиста, то еще неизвестно, как бы сложилась игра во втором тайме, - посетовал наставник "Карпат" Александр Чижевский. – Но основная причина, почему не выиграли, - нехватка агрессии в линии атаки. Если мы будем острее играть в нападении, то будут забитые мячи. Мы работаем в поисках квалифицированного нападающего, чтобы создавать больше остроты в линии атаки".

Обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь" – 1:1

"Карпаты" – "Мариуполь"- 1:1

Голы: Войкович (30) – Топалов (25)

Войкович (30) – Топалов (25) "Карпаты": Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак – Клец, Вербный, Войкович (Лейоус, 62) – Ди Франко, Понде (Карпенко, 63), Гуцуляк.

Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак – Клец, Вербный, Войкович (Лейоус, 62) – Ди Франко, Понде (Карпенко, 63), Гуцуляк. "Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава – Чех (Мишнев, 57), Танковский – Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов – Вакула.

Гальчук – Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава – Чех (Мишнев, 57), Танковский – Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов – Вакула. Предупреждения: Кльоц, Гуцуляк, Ди Франко – Яворский, Федорчук

Кльоц, Гуцуляк, Ди Франко – Яворский, Федорчук Удаление: Клец (67, "Карпаты" – повторное предупреждение)

Кстати, после матча с "Карпатами" главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о ситуации с местом проведения ответного поединка против "АЗ Алкмаар" в связи с обрушением крыши трибун на стадионе соперника. "Где будете играть в Голландии? Еще не известно. Наверное, на стадионе в Алкмааре мы играть не будем. Надеюсь, что в ближайшее время мы это узнаем. Мы живем в возле Амстердама. И если будет перенос и отель будет в 150 километрах от стадиона, то нам надо будет срочно менять место проживания, – заявил Александр Бабич. - Мы до вторника остаемся во Львове. Спасибо "Карпатам". Львовяне предоставили нам свою базу для восстановления".

Смотрите, как "Мариуполь" играл в первой игре Лиги Европы с "Алкмааром" (0:0)

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