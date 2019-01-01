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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Вадим Евтушенко – о работе в "Динамо": Для меня это назначение стало неожиданным

Сегодня, 18:20

Кинзерский Эдуард

Новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу

Вадим Евтушенко

Вадим Евтушенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Сегодня" связалась с Вадимом Евтушенко, который станет ассистентом Алексея Михайличенко в новом тренерском штабе "Динамо". Напомним, сегодня "Динамо" объявило о назначении Алексея Михайличенко главным тренером. Ранее СМИ сообщали, что контракт подписан по системе 2+1.

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Поблагодарив за наши поздравления с новой должностью, он сразу предупредил: "Ребята, я, честно говоря, сейчас не готов отвечать ни на какие вопросы. Я понимаю ваше желание узнать побольше. Но поймите и вы. Я ведь не главный тренер. По большому счету, сейчас все вопросы должны быть к новому главному тренеру и к президенту. Я не могу через их головы давать какие-то интервью и разглашать какие-то сведения".

- Но для вас это назначение стало неожиданным?

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- Ну, естественно. Такие вещи, как тренерские увольнения и назначения, всегда происходят неожиданно. Понятно, что специально к этому никто не готовится.

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- Когда новый тренерский штаб приступает к работе.

- Завтра. У команды было два выходных дня после "Брюгге". Завтра ребята соберутся, нас им представят, и мы приступаем к работе.

Как мы сообщали, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

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чемпионат Украины Динамо Киев Вадим Евтушенко

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