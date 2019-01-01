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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Виктор Леоненко: "Не знаю, почему вы считаете Родригеса суперфутболистом"

19 августа, 14:43

Эксперт – о трансферах "Динамо"

Виктор Леоненко

Виктор Леоненко / Фото: Канал Футбол

Футбольный эксперт Виктор Леоненко уверен, что Алексею Михайличенко будет непросто справиться на должности нового тренера "Динамо".

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"Михайличенко ничего не поменяет, потому что эти футболисты ничего не могут. В Японии покупают суши и аппаратуру японскую. В Туле покупают пряники, самовары и оружие. Де Пена, вообще не знаю, откуда он взялся. Слушайте Андроновых, еще кого-то, кто там посоветовал. Буряк еще кого-то посоветовал, так давайте еще у оператора спросим, может, еще кого-то привезут? На улице еще опрос можем сделать, может тоже послушают? Я не собираюсь советовать, потому что за это надо большие деньги платить.

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Самое главное, думаю, Игорь Михайлович сам всем управляет, так пусть назовет самого дорогого футболиста. Хацкевич голосовал и выбил только Соля. Для меня это не выбор. Одного из Тулы привезли, второго – из Японии, последнее место у команды. Не знаю, почему вы считаете Родригеша суперфутболистом. Приходит новый тренер и не может себе позволить футболиста, которого он хочет. Ему привозят или самовары, или суши, или Де Пена вообще не знаю откуда", – сказал Леоненко.

Напомним, что несколько дней назад вместо Александра Хацкевича назначили главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко.

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чемпионат Украины Динамо Киев Виктор Леоненко Жерсон Родригес

Источник: Канал Футбол

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