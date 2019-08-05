Виктор Леоненко: "В матче "Шахтер" – "Карпаты" на поле можно было выпускать моих котов"

Эксперт программы Великий Футбол Виктор Леоненко прокомментировал игру "Шахтер" – "Карпаты". Бывший игрок "Динамо" рассказал о матче чемпионата Украины.
Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины
"40 минут "Карпаты" держались. Додо у "Шахтера" выпадал, потому что он своего игрока так и не нашел. Кстати, иногда его игнорировали. Как было с Бутко, когда Марлос не всегда ему давал мяч, особенно если сравнивать с Срной. А так, вопрос сыгранности. Тут и моих котов можно ставить: не вспотели, играли легко.
Меня вообще радует, как играли наши лидеры: и "Динамо", и "Шахтер". То, что между ними и остальными командами пропасть, – так это давно уже так. Есть две команды, точнее, полторы, а остальные все одинаковые. Игроки "Карпат" – перепуганные. Они увидели эмблему "Шахтера" и "Динамо" и все, тренера больше не слушают. Тренер ничего не может сделать."
Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" во втором туре Премьер-лиги в Харькове разгромил львовские "Карпаты". Долгое время гости отбивались, но, как и в первом туре против "Динамо", пропустили дважды перед уходом на перерыв.
Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Карпаты":
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