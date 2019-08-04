Борьба у кромки поля / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Виктор Скрипник впервые не смог победить с "Зарей" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/725/7ee/5d47257ee5922.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/725/7ee/5d47257ee5922.jpg 2019-08-04T21:35:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Луганчане в чемпионате Украины сыграли вничью с командой "Днепр-1"

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" принимала новичка Премьер-лиги "Днепр-1".

Хозяева очень мощно начали встречу и были близки к быстрому голу. Уже в стартовые минут 20 Михайличенко, Хомченовский и дважды Будковский угрожали воротам гостей, но игрокам луганчан не хватало точности. А вот "Днепр-1" в первой же вылазке открыл счет. Правда, случилось это в компенсированное к первому тайме время. Когут головой замкнул подачу с углового.

После перерыва натиск "Зари" продолжился и принес плоды. Кочергин ударом в угол сравнял счет. Дальше были еще полумоменты у Иванисени и Назаренко, но счет так и не изменился. Виктор Скрипник впервые в официальном матче не смог победить на посту главного тренера луганчан.

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"Заря" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Кочергин (70) – Когут (45+3)

Ранее мы писали, что "Заря" дважды обыграла "Будучность", заработала 260 тысяч евро призовых от УЕФА и пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, что сегодня уже завершился один матч Премьер-лиги. "Колос" на выезде обыграл "Олимпик". Матч выдался боевым и рефери пришлось показать игрокам три красные карточки.

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