Виктор Скрипник впервые не смог победить с "Зарей"

Сегодня в рамках второго тура чемпионата Украины по футболу луганская "Заря" принимала новичка Премьер-лиги "Днепр-1".
Хозяева очень мощно начали встречу и были близки к быстрому голу. Уже в стартовые минут 20 Михайличенко, Хомченовский и дважды Будковский угрожали воротам гостей, но игрокам луганчан не хватало точности. А вот "Днепр-1" в первой же вылазке открыл счет. Правда, случилось это в компенсированное к первому тайме время. Когут головой замкнул подачу с углового.
После перерыва натиск "Зари" продолжился и принес плоды. Кочергин ударом в угол сравнял счет. Дальше были еще полумоменты у Иванисени и Назаренко, но счет так и не изменился. Виктор Скрипник впервые в официальном матче не смог победить на посту главного тренера луганчан.
"Заря" – "Днепр-1" – 1:1
Голы: Кочергин (70) – Когут (45+3)
В трендеТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
Ранее мы писали, что "Заря" дважды обыграла "Будучность", заработала 260 тысяч евро призовых от УЕФА и пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Напомним, что сегодня уже завершился один матч Премьер-лиги. "Колос" на выезде обыграл "Олимпик". Матч выдался боевым и рефери пришлось показать игрокам три красные карточки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк