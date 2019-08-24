Визави для Михайличенко: в "Олимпике" назвали имя тренера на матч с "Динамо"

Гельзин расстался с Жулио Сезаром / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Домашнее поражение донецкого "Олимпика" от львовских "Карпат" (1:3) стало для дончан четвертым со старта сезона. И последней игрой под руководством знаменитого бразильца Жулио Сезара. После матча победитель ЛЧ-2000 в составе "Реала" был уволен с поста главного тренера "Олимпика".

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

"С Жулио мы расстались цивилизованно – без скандалов и взаимных упреков, – рассказал "Сегодня" президент "Олимпика" Владислав Гельзин. – Компенсация? Давайте не будем вдаваться в нюансы. Я же говорю, все было цивилизованно: мы пожали друг другу руки и расстались в нормальных отношениях. Новый наставник? Сейчас мы ведем переговоры с иностранным тренером. Пока у меня нет информации, что на 100 процентов договорились, но процесс в стадии завершения. Думаю, до конца недели все должно решиться. А к ближайшему матчу, против "Динамо" 24 августа, команду будет готовить Игорь Климовский. Игра предстоит очень серьезная, к тому же, у нас после удалений пять человек пропускают, так что... И вы же видели, что некоторые карточки были незаслуженные, но идем дальше. Жизнь продолжается".

Напомним, что матч "Динамо" – "Олимпик" 24 августа станет первым после смены тренера не только для дончан, но и для киевлян. Накануне президент "Динамо" отреагировал на критику болельщиков, недовольных назначением Михайличенко. "Решение принято. Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением, – заявил Игорь Суркис. – Они меня ругают, матерят – пускай критикуют, я все переживу".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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