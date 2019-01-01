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"Военный лагерь в "Динамо": Михайличенко обвиняют в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного

27 августа, 16:28

Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после смены главного тренера

Тренерский штаб "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

Появилась инсайдерская информация о том, что могло стать причиной провального старта Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо". Напомним, в первой игре под руководством сменщика Александра Хацкевича киевляне на своем поле, играя часть матча в большинстве, не смогли победить худшую команду Премьер-лиги "Олимпик" (1:1).

При этом большие вопросы вызвало физическое состояние игроков "Динамо" – несмотря на 11-дневный перерыв в игровом календаре, "бело-синие" на поле выглядели как загнанные лошади.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как оказалось, причиной этого могли стать нагрузки, к которым прибег новый главный тренер киевлян. Мы уже сообщали, что после назначения Михайличенко отменил выходные, заставив игроков тренироваться дважды в день. А сегодня всплыли новые подробности.

"Это был сбор. Одни информаторы говорят, что Михайличенко реально устроил военный лагерь: люди бегали с рюкзаками по пересеченной местности, – рассказал о первых тренировках "Динамо" под руководством Алексея Михайличенко ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. -  Вторые информаторы более сдержанные: говорят, что каждый день были двухразовые занятия. То есть это была попытка подтянуть физуху, будто бы она была на нуле".

Отметим, что работой в таком ключе известен многолетний наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный, заставлявший, в частности, игроков своей команды тренироваться в бронежилетах.

Новый тренерский штаб киевлян

Новый тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Как мы писали ранее, "Динамо" ближе к вылету в Первую лигу, чем к чемпионству: турнирная таблица шокирует фанов киевлян. Команда Михайличенко всего на шесть очков опережает аутсайдера УПЛ и аж на восемь пунктов отстает от лидирующего "Шахтера". 

Также сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Та то Таке

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