Юрий Вернидуб – о возможности возглавить "Динамо": Я – в тройке кандидатов? Мне пока не звонили

Юрий Вернидуб / Фото: Getty Images

Футбольный клуб "Динамо" прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. Так, бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб дал эксклюзивный комментарий о возможном назначении в "Динамо".

- Ваше мнение об отставке Александра Хацкевича?

- Я думаю, это если и нужно было это делать, то в межсезонье, летом. Это было бы правильнее. А так, в авральном порядке, задним числом. Но что есть, то есть. Такова жизнь. В конце концов, это нам легко об этом говорить, а там все по-другому.

- А если вам поступит звонок из "Динамо" с предложением возглавить команду, как отреагируете?

- Вот когда это произойдет, тогда и будем о чем-то говорить (с улыбкой). А сейчас даже не хочу обсуждать эту тему.

- Но по слухам вы – в первой тройке кандидатов…

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- Слухи есть слухи. Вот когда вдруг что-то произойдет, тогда можно о чем-то говорить. А так – это и неэтично, и несерьезно.

- То есть на сейчас (15:10. – Авт.) звонка из "Динамо" к вам не было?

- Нет, не было.

- Но если звонок поступит, вы сходу не откажетесь? Будете думать?

- А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить.

Кстати, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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