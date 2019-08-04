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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Днепр-1": где смотреть матч чемпионата Украины 4 августа

Сегодня, 19:23

Список трансляций поединка второго тура Премьер-лиги

"Заря" – "Днепр-1": где смотреть матч чемпионата Украины 4 августа https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/706/687/5d4706687640c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/706/687/5d4706687640c.jpg ЧУ по футболу 2019 Список трансляций поединка второго тура Премьер-лиги

В воскресенье, 4 августа, состоится матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Луганская "Заря" принимает новичка Премьер-лиги "Днепр-1". Оба клуба удачно начали сезон. Луганчане на выезде обыграли "Ворсклу" – 1:0, а "Днепр-1" оказался сильнее "Олимпика" – 2:0.

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В сегодняшнем поединке фавориты подопечные Виктора Скрипника. Котировки на победу "Зари" – 2.05, на ничью – 3.20, на победу "Днепр-1" - 3.30. Интересно, что "Заря" не играет вничью на своем поле с 10 ноября 2018 года – 5 побед и 4 поражения.

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Матч "Заря" – "Днепр-1" начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканале УНИАН.

Сегодня в Премьер-лиге сыграет свой матч и чемпион страны – смотреть онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Карпаты".

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Источник: Сегодня|Спорт

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