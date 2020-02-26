Билеты на матчи Украины на Евро-2020 можно купить за 30 евро: стартовала перепродажа

На официальном сайте УЕФА стартовала официальная перепродажа билетов на чемпионат Европы 2020 года. Все, кто не успел заказать билеты ранее, получили еще одну возможность поддержать вживую сборную Украины на стадионах Евро-2020. Билеты будут реализовываться в трех ценовых категориях, в зависимости от города и расположения мест.

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Так, самая минимальная стоимость билета на матч сборной Украины в Бухаресте – 30 евро. Билет на центральные трибуны будет стоить уже 125 евро.

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Пропуск на стадион в Амстердаме, где наша команда проведет матч против Нидерландов 14 июня, будет стоить от 50 до 185 евро.

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Билеты на финал Евро-2020 обойдутся болельщикам от 95 до 945 евро. Правда, все тикеты разобрали в первые часы после начала продажи. Главный матч турнира пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, что накануне прозвучала шокирующая новость – УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса: заявление вице-президента. Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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