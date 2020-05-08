Чемпионату Европы быть! Дания готова принять Евро-2020 в следующем году

Дания не отказывается от проведения матчей перенесенного на следующее лето чемпионата Европы по футболу. Ранее в СМИ появилась информация, что Дания сомневается, что сможет принять Евро-2020 в связи с проведением в стране в эти же даты этапов велогонки "Тур де Франс". Тем не менее, Федерация футбола Дании выступила с заявлением о готовности Копенгагена принять матчи Евро.

"Чемпионат Европы – один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене и подарим футбольный праздник всей стране. Это будет великое событие как для сборной, так и для датских болельщиков. Спасибо представителям стадиона "Паркенштадиум", города Копенгагена, УЕФА и "Тур де Франс" за то, что все стороны нашли конструктивные решения для сложной задачи совмещения турниров в течение нескольких недель. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году", – приводит слова президента Йеспера Меллера официальный сайт федерации.

Напомним, что ранее власти Мюнхена не отказались от проведения матчей Евро-2020. Во время заседания городского совета Мюнхена проголосовали за то, чтобы остаться в числе городов-хозяев чемпионата Европы Реклама Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года. Ранее мы писали, что летом у Андрея Шевченко заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с наставником национальной сборной. Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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