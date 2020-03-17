"Должны чем-то пожертвовать": президент УЕФА рассказал о переносе Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение перенести чемпионат Европы-2020 на 2021 год. Напомним, что вердикт был озвучен по итогам совещания с руководителями всех 55 входящих в УЕФА национальных федераций.

"Мы стоим у руля спорта, которым живет и дышит огромное количество людей, и он был повержен этим невидимым и быстрым противником. Именно в такие моменты футбольному сообществу необходимо проявлять ответственность, единство, солидарность и альтруизм. Здоровье болельщиков, персонала и игроков является нашим главным приоритетом, основываясь на котором УЕФА предложил ряд вариантов, чтобы сезонные соревнования смогли безопасно закончиться, и я горжусь ответом моих коллег по всему европейскому футболу. Был проявлен настоящий дух сотрудничества, когда все понимали, что они должны чем-то пожертвовать, чтобы принять верное решение. Перенос Евро-2020 обойдется очень дорого, но мы сделаем все возможное, чтобы жизненно важное финансирование и развитие игры в 55 странах не пострадало", – отметил Чеферин.

Также сообщалось, что Лига наций и другие матчи сборных могут быть отменены до конца года. УЕФА ищет окно для завершения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Добавим, что плей-офф Лиги наций должен был пройти в конце марта.

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