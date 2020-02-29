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Евро-2020 без зрителей: Инфантино озвучил кошмарный вариант борьбы с коронавирусом

29 февраля, 00:07

Опасный вирус может помешать проведению чемпионата Европы по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что из-за эпидемии коронавируса придется пожертвовать чемпионатом Европы 2020 года. По словам главы мирового футбола, матчи Евро-2020 могут проходить без зрителей. Ранее мы писали, что УЕФА не исключает отмены Евро-2020 из-за коронавируса: заявление вице-президента. Финальная часть турнира, в которой примет участие и сборная Украины, должна пройти в 12 городах Европы.

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"Здоровье для нас гораздо важнее, чем футбол. Поэтому мы будем следить за ситуацией. Будем надеяться, что эпидемия пойдет на спад. Но пока что складывается впечатление, что становится хуже. Если нам придется переносить игры или проводить их без зрителей, мы так и сделаем", – цитирует Инфантино The Guardian.

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Отметим, что в УЕФА заявили, что постоянно контактируют с соответствующими службами и следят за распространением вируса. На данный момент в организации не собираются менять сроки проведения турнира.

Напомним, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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Евро-2020 коронавирус Джанни Инфантино

Источник: Сегодня|Спорт

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