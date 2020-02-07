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И это перед Евро? Сборная Украины договорилась о двух домашних спаррингах в июне

7 февраля, 12:49

"Сине-желтые" сыграют с Северной Ирландией и Израилем перед чемпионатом Европы

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Сборная Украины по футболу полностью сверстала календарь товарищеских матчей на первую половину 2020 года – перед финальной частью чемпионата Европы. Сегодня стало известно, что в июне "сине-желтые" сыграют два спарринга на домашних аренах. К слову, читайте, как Венгрия хочет натурализовать украинского футболиста.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко написал в соцсетях, что 2 июня наша сборная встретится с Северной Ирландией, а 7 июня – с Израилем. Причем обе встречи украинцы проведут дома. Причем Павелко согласовал с главным тренером сборной Андреем Шевченко места проведения контрольных матчей: с британской сборной – в Киеве, с израильской – во Львове.

Напомним, в прошлом году сборная Украины установила уникальный рекорд. Наши не проиграли ни одного матча.

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Ранее УАФ договорилась еще о трех спаррингах: в конце марта на выезде с Польшей и Францией, а 26 мая – с Кипром – дома. Ожидается, что с киприотами встретимся в Харькове.

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