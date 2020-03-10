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Итальянский клуб не отпускает Малиновского в сборную Украины из-за коронавируса

10 марта, 16:28

Александр Трикиша

"Аталанта" ввела полный карантин для своих футболистов - даже не отпускает в национальные сборные

По информации zbirna.com, итальянский клуб "Аталанта" не отпускает своих легионеров в расположение национальных команд во время паузы на международнике матчи. Это ограничение распространяется и на полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Таким образом, под вопросом его участие в товарищеских поединках против Франции и Польши, которые пройдут в конце марта. Кстати, сегодня "Аталанта" проведет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов. "Валенсия" – "Аталанта" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

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Напомним, что Италия больше всех пострадала от коронавируса в Европе. Накануне в Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса. "Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

Смотрите, как Малиновский забивает за "Аталанту"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Сборная Украины коронавирус Аталанта Руслан Малиновский

Источники: Сегодня|Спорт , zbirna.com

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