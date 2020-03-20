"Извините, это была ошибка": УЕФА вконец запутал болельщиков с названием перенесенного Евро-2020

Футбольные чиновники опровергли свое же сообщение о сохранении названия Евро-2020 для турнира 2021 года

УЕФА, похоже, решил окончательно запутать болельщиков с названием Евро, перенесенного с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Ранее в Европейском футбольном союзе сообщили, что турнир сохранит название Евро-2020, хоть и состоится летом 2021-го. Однако не успели болельщики переварить эту информацию, как появилось новое заявление футбольных чиновников Старого Света.

"Приносим извинения за допущенную ранее ошибку. Окончательное решение относительно названия чемпионата Европы, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке", – говорится в новом заявлении УЕФА

Евро-2020 / Фото: Getty Images

Болельщики, с иронией отреагировавшие на предыдущее сообщение, свежее заявление УЕФА тоже не оставили без шутливых комментариев:

Так, а в чем проблема назвать турнир Евро-2021?

Если вам там тяжело определиться между Евро-2020 и Евро-2021, может, подбросите монетку?

Следующее заявление УЕФА будет таким: "Приносим свои извинения – февральский твит об отлучении "Манчестер Сити" от еврокубков было опубликовано по ошибке"

/ Фото: Twitter

Как мы писали ранее, УЕФА назвал новые даты завершения сезона с учетом коронавируса. Все национальные соревнования планируют закончить уже не до 30 июня, а до 31 августа.

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