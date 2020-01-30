Названа цена билетов на матч Украины с Польшей перед Евро-2020

В кассах стадиона в Хожуве тикеты на поединок Шевы продавать не будут. Купить их можно только онлайн

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Украинская ассоциация футбола обнародовала цену билетов на товарищеский матч нашей сборной против Польши, который состоится 31 марта в Хожуве. Напомним, ранее стало известно место проживания сборной Украины на Евро-2020.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков на матч в Хожуве 31 марта составляет 70 злотых (485 грн). Кроме того, дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com, на сайте которой осуществляется продажа билетов.

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В Украинской ассоциации футбола подчеркивают, что билеты на игру нашей сборной с поляками распространяются только онлайн, с 30 января по 3 марта. В кассах стадиона в Хожуве продажа тикетов не предусмотрена.

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Напомним, что поединку с Польшей будет предшествовать еще один спарринг команды Андрея Шевченко. 27 марта в Париже украинцы в рамках подготовки к Евро-2020 встретятся с чемпионами мира-2018 французами.

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