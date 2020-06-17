Новые даты для сборной Украины: опубликован календарь Евро-2020 и даты стыков

Все города подтвердили готовность принять матчи чемпионата Европы в следующем году

УЕФА опубликовал новые даты проведения Евро-2020. Чемпионат Европы должен был стартовать 12 июля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Как сообщает УЕФА, все 12 городов подтвердили готовность принять матчи Евро в 2021 году. Новые даты проведения турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Места проведения остались прежними. Как и планировалось ранее, сборная Украины стартует на турнире в Амстердаме матчем против сборной Нидерландов (13 июня). Затем наша команда переедет в Румынию, где сыграет в Бухаресте с соперником (17 июня), который определится по итогам стыковых матчей, и Австрией (21 июня).

К слову, сегодня были определены даты стыковых матчей за четыре оставшихся путевок на Евро-2020. Матчи плей-офф пройдут 8 октября и 12 ноября 2020 года.

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Матчи 1/8 финала пройдут 26-29 июня, 1/4 финала – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля, финал состоится 11-го июля в Лондоне.

Напомним, что Евро-2020 в честь 60-летия турнира пройдет по необычной схеме – матчи пройдут в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России.

Ранее мы писали, что контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Главный тренер "сине-желтых" останется у руля команды еще на два больших турнира.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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