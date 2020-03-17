Официально: УЕФА перенес Евро-2020 на следующее лето

После экстренного совещания с представителями национальных чемпионатов УЕФА приняла решение перенести чемпионат Европы 2020 года на следующее лето из-за эпидемии коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Других подробностей, как и новых дат проведения плей-офф Лиги наций, где будут разыграны последние четыре путевки на Евро, пока нет. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

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Ранее мы писали, что Румыния, где должна играть сборная Украины, попросила УЕФА отменить Евро-2020. Сборная Украины будет в Румынии не только играть, но и жить во время турнира.

Добавим, что ранее мы опубликовали планы УЕФА для спасения сезона: возобновить чемпионаты одновременно и завершить до 30 июня. Уже сегодня стало известно, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина. Также был остановлен чемпионат России, предварительно, до 10 апреля

Также сообщалось, что Лига наций и другие матчи сборных могут быть отменены до конца года. УЕФА ищет окно для завершения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Добавим, что плей-офф Лиги наций должен был пройти в конце марта.

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