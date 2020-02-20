Основной забивала сборной Украины назвал сроки возвращения в игру после травмы

Сегодня поступили известия о том, как проходит реабилитация нападающего бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука. Об этом сам футболист рассказал в интервью. К слову, на нашем сайте идет "Рома" – "Гент": онлайн-трансляция. Бельгийская команда львовянина играет плей-офф Лиги Европы против бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки.

24-летний Яремчук поделился своими буднями:

"В настоящий момент я прохожу курс реабилитации в Сербии. Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что к концу месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы. Меня всячески поддерживают в клубе. Все время звонят из сборной Украины: спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее".

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Также парень дал свой прогноз на поединок его клуба:

"С нетерпением жду матча Лиги Европы в Риме. "Гент" играет с топ-командой, будет очень непросто. У "Ромы" очень сильный коллектив и тактически грамотный тренер. Для нас это в любом случае будет отличный опыт, но я надеюсь, что ребята не проиграют. Верю в "Гент" и хочу, чтобы из Италии наша команда увезла хотя бы ничью".

Месяц назад мы сообщали, что Яремчук получил травму ахиллового сухожилия и выбыл на 2-3 месяца.

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