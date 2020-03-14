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Перенос Евро-2020 из-за коронавируса: прозвучало заявление УЕФА

14 марта, 20:25

Богдан Юрков

Член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин признала: турнир нужно сместить на следующий год

Представитель исполкома УЕФА итальянка Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что чемпионат Европы-2020 могут перенести из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что Евро-2020 намерены снести на год, чтобы этим летом доиграть национальные чемпионаты, а также Лигу чемпионов и Лигу Европы. Заседание по данному вопросу пройдет 17 марта.

"Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных чемпионатов и отложить Евро на год. Поэтому мы оцениваем возможность переноса Евро-2020 на следующий год", – сказала Эвелина Кристиллин в интервью газете Il Mattino

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Как мы сообщали ранее, перенос на год Евро-2020, который должен был бы пройти с 12 июня по 12 июля, даст УЕФА возможность завершить еврокубковые турниры нынешнего сезона. Однако могут возникнуть и некоторые сложности, так как ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира именно в 2021 году. И тут ключевым футбольным организациям придется договариваться, чтобы состыковать свои календари.

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УЕФА Евро-2020 коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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