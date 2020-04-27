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Первый пошел: Дания сомневается, что сможет принять Евро-2020

27 апреля, 22:04

Александр Трикиша

УЕФА отреагировала на заявление главы Датского футбольного союза Йеспера Меллера

Слухи о том, что города отказываются проводить Евро-2020 следующим летом появились некоторое время назад, но первым вслух об этом заговорили в Дании, где новые даты проведения чемпионата Европы пересекаются с первыми этапами престижной веломногодневки "Тур де Франс".

В УЕФА в ответ на заявление главы Датского футбольного союза Йеспера Меллера сообщили, что расписание матчей официально еще не подтверждено и организация находится в контакте со всеми 12 городами.

"Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости", – говорится в сообщении организации.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

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Ранее мы писали, что летом у Андрея Шевченко заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с наставником национальной сборной.

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футбол Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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