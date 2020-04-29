По ком ударит перенос Евро на 2021 год: читает известный комментатор Кирилл Круторогов

Евро-2020 сохранит название, но будет проведен в 2021 году. Известный комментатор Кирилл Круторогов специально для сайта segodnya.ua рассказывает о том, на кого в негативном смысле повлияет перенос чемпионата Европы на следующее лето. Как это ударит по болельщикам, городам, тренерам и футболистам и скажется ли на зрелищности турнира?

Читает комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов:

Болельщики

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Когда до старта турнира оставалось менее трех месяцев, УЕФА из-за пандемии коронавируса официально объявило о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года. Организаторы пообещали, что купленные билеты на матчи будут действовать и через год, а те, кто уверен, что не сможет посетить заветные поединки, без проблем получит полную компенсацию их стоимости. Сомневаться в этих обещаниях причин нет. Однако стоит понимать, что многие болельщики, запланировавшие посещение турнира, также уже успели приобрести авиабилеты и оплатили проживание в отелях, хостелах или апартаментах. Чаще всего футбольные туристы не выбирают дорогостоящие варианты, пользуются лоукостами, бронируют жилье без возможности бесплатного возврата. И вот по этим пунктам их ожидают финансовые потери.

Города

Впервые в истории чемпионат Европы должен был состояться в двенадцати разных городах двенадцати стран. Таким образом в УЕФА планировали отметить 60-летие исторического первого континентального первенства, а еще подчеркнуть открытость и связь между государствами. Грустный символизм видится в том, что именно накануне такого события случилась пандемия, которая отправила весь мир на глобальный карантин и фактически закрыла границы. За этим последовало колоссальное ухудшение экономического положения многих стран. И, конечно же, большие спортивные соревнования, проведение которых требует серьезных инвестиций, сейчас потеряли свою актуальность.

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"Первой ласточкой" оказался Копенгаген. Столица Дании должна была принять три матча группового этапа и один – 1/8-й финала. Но на июль следующего года у них также запланировано сразу несколько этапов велогонки "Тур де Франс", и из-за накладки этих событий местные организаторы не уверены в способности принять оба. Тем более учитывая, что сейчас совершенно непонятна ситуация с пандемией: когда она пойдет на спад, возможна ли вторая волна и когда появится возможность открыть стадионы для зрителей. Исходя из этого, датская сторона склоняется сохранить возможность проведения велогонки, а футбольные матчи оставляет под вопросом.

Не исключено, что подобные прецеденты из-за возникших экономических трудностей и неопределенности будущего могут возникнуть и у других городов-хозяев чемпионата Европы. Тем более очевидно, что и через год у людей будет страх перед массовыми скоплениями народа, а значит, потенциальный наплыв туристов в эти города может оказаться меньше ожидаемого, что повлечет за собой также и финансовые недополучения.

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Зрелищность

Громко утверждать, что она однозначно пострадает, нельзя. Но стоит понимать, что свои последние поединки европейские сборные играли еще в ноябре 2019-го. Мартовские и июньские матчи были отменены. Как будет следующей осенью, пока непонятно. Соответственно, подготовку к чемпионату Европы сборные начнут с нуля после практически годичной паузы и будут иметь совсем немного времени. За этот период простоя сыгранность и командная форма существенно ухудшатся. Как, собственно, негативно повлияет на индивидуальные кондиции футболистов и текущий вынужденный простой. Вполне возможно, пострадает от этого в первую очередь именно зрелищность поединков.

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Тренеры

У восьми тренеров сборных-участниц Евро контракты были рассчитаны до июля 2020-го. Это касается нашего Андрея Шевченко, а также Роберто Мартинеса (Бельгия), Роберто Манчини (Италия), Фернанду Сантуша (Португалия), Ежи Бржечека (Польша), Златко Далича (Хорватия), Оге Харейде (Дания) и Станислава Черчесова (Россия). Очевидно, что чья-то из них судьба зависела от выступления команд на чемпионате Европы. Кто-то, быть может, допустил бы провал и без особых дискуссий покинул бы свою должность, кто-то, наоборот, мог получить более интересное предложение, кто-то продлил бы соглашение по взаимному согласию.

Нет сомнений, что были и другие ситуации, как, к примеру, с Рональдом Куманом, который хотел поработать на Евро, а после – расторгнуть контракт и вернуться на клубный уровень. Предметный интерес к нему проявляла "Барселона". Теперь же ему придется либо бросать сборную Нидерландов, которая набрала хороший ход и эффектно пробилась на чемпионат Европы, либо ждать целый год.

Также есть уже и два конкретных прецедента. Сборные Ирландии и Северной Ирландии не пробились на Евро напрямую, но могут этого добиться через плей-офф Лиги наций. У ирландцев существовала договоренность, что Мик Маккарти доработает с командой до 31 июля, после чего его заменит Стивен Кенни, который возглавляет молодежную сборную. В начале апреля местная ассоциация приняла решение, что раз Кенни должен был приступить к работе 1 августа, а до тех пор матчей не будет, Маккарти отправляется в отставку уже сейчас, то есть на Евро он точно не поработает. А североирландцы вдруг решили расстаться с Майклом О`Нилом, не дав ему закончить начатое. Якобы по обоюдному согласию.

Ветераны

Французы Оливье Жиру и Блез Матюиди, а также хорват Иван Ракитич ранее заявляли, что планируют закончить карьеру в сборной после Евро-2020. Они еще не слишком стары, так что теоретически могут подождать годик. Правда, учитывая конкуренцию в сборной Франции, не факт, что условный Жиру до следующего лета сможет оставаться в достаточной форме для поездки на Евро.

Откровенно жаль испанца Санти Касорлу. В свои 35, пережив большие проблемы со здоровьем, в текущем сезоне он набрал фантастическую форму, чтобы претендовать на участие в ЧЕ. Шансов, что здоровье позволит ему оставаться в таких же кондициях до следующего лета, увы, немного. В "фурии роха" вообще ожидалась смена поколений: Серхио Рамос, Хесус Навас и Рауль Альбиоль из клуба "кому за тридцать" явно не молодеют. А еще отметим 36-летнего швейцарца Штефана Лихтштайнера, его ровесника португальца Жозе Фонте и 37-летнего Пепе. Ох не факт, что все они и через год будут в порядке. Это уж не говоря о 39-летнем турке Эмре Белозоглу.

Отдельно заметим, что Криштиану Роналду 35. И очевидно, что несмотря на потрясающий атлетизм, время играет не в его пользу.

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