Победобесие в спорте: в России предлагают провести Евро-2020 без зрителей. Пример – блокадный матч

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проведении Евро-2020 на фоне распространения коронавируса. Естественно, даже в такой ситуации россиянин не смог не упомянуть о событиях Второй мировой войны. Он предложил проводить чемпионат Европы даже без зрителей, а в пример привел матчи в блокадном Ленинграде в 1942 году.

"УЕФА обратился к руководителям европейски стран, чтобы способствовать проведению соревнований. В Италии сейчас самый такой горячий оазис болезни для Европы. Может, там и не надо связываться, но все-таки проводить турнир нужно, даже без зрителей. Пример – блокадный матч", – заявил комментатор.

Журналист отметил, что тогда была совсем другая ситуация, но Орлов считает, что идея состоит в другом.

"Нельзя, чтобы жизнь останавливалась, понимаете? Это паника, черт-те что, раскардаш полный, все будут сидеть по домам и бояться. То, что делают медики, это делают медики, а мы, здравомыслящие люди, должны прийти к чему-то одному. Как жить дальше? Тогда надо все закрыть, школы закрыть", – сказал Орлов. В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Мы уже писали, что УЕФА прекращает подготовку к Евро-2020 – поставщикам поручили подумать, как перенести турнир. УЕФА проведет экстренное совещание 17 марта, где решится судьба турнира.

Ранее УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса.

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