Рекордные деньги для Шевы: названа сума премиальных сборной Украины за выход на Евро

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обнародовал сумму премиальных сборной Украины за выход в финальный турнир Евро-2020, который, напомним, из-за пандемии коронавируса уже перенесен на лето 2021 года.

"Мы гордимся нашей сборной. Запоминающийся великолепный 2019 год, когда исторически получилось, что мы вышли на два чемпионата Европы – Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время – с налогами 4 миллиона долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии, – сказал Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол". – Само распределение внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены и игроки получили заработанную честным трудом премию"