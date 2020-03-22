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Рекордные деньги для Шевы: названа сума премиальных сборной Украины за выход на Евро

22 марта, 21:58

Богдан Юрков

За попадание в финальную часть чемпионата Европы команде досталось 4 миллиона долларов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обнародовал сумму премиальных сборной Украины за выход в финальный турнир Евро-2020, который, напомним, из-за пандемии коронавируса уже перенесен на лето 2021 года.

"Мы гордимся нашей сборной. Запоминающийся великолепный 2019 год, когда исторически получилось, что мы вышли на два чемпионата Европы – Евро-2020 и Евро-2021. Сегодня могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время – с налогами 4 миллиона долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии, – сказал Андрей Павелко в эфире программы "Великий футбол". – Само распределение внутри уже решает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная наша задача, чтобы это было с учетом налогов, чтобы они были уплачены и игроки получили заработанную честным трудом премию"

Смотрите, как сборная Украины вышла в финальную часть Евро

Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

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Напомним, ранее стала известна судьба матчей сборной Украины с Францией и Польшей. Товарищеские встречи, запланированные на конец марта, не состоятся из-за распространения коронавируса.

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Сборная Украины ФФУ Евро-2020 Андрей Павелко премиальные

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