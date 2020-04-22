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Сборная Северной Ирландии осталась без тренера из-за коронавируса

22 апреля, 17:03

Александр Трикиша

Карантин изменил календарь международных матчей, поэтому Майкл О`Нил решил оставить работу в сборной

Сборная Северной Ирландии осталась без главного тренера. Наставник команды Майкл О`Нил спустя восемь лет в сборной покинул свой пост в связи с изменениями в календаре матчей сборных, вызванных пандемией коронавируса. Ранее мы писали, что УЕФА надеется в июне провести плей-офф Лиги наций.

Северная Ирландия должна была встречаться с Боснией и Герцеговиной в стыковых матчах Лиги наций за право сыграть на Евро-2020, но из-за карантина матчи были перенесены. Есть большая вероятность, что поединки так и не состоятся в этом году, поэтому О`Нил решил сосредоточиться на своей работе в английском "Сток Сити", где он работал параллельно с ноября 2019 года.

Отметим, что в чемпионате Англии также карантин, поэтому руководить своей командой О`Нил сможет только удаленно.

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Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующее лето. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

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Евро-2020 сборная Северной Ирландии Лига наций Майкл О'Нил

Источник: Сегодня|Спорт

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