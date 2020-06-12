Сегодня должен был стартовать Евро-2020: соцсети заполонили слезы футболистов

12 июня должен был стартовать чемпионат Европы по футболу. Матч планировалось провести в Риме на Олимпийском стадионе, где сборная Италии должна была принимать Турцию. Но проведение грандиозного турнира сорвала пандемия коронавируса. В связи с мировым карантином Евро-2020 перенесли на следующий год.

Без чемпионата Европы осталась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко триумфально прошла отбор на Евро-2020, опередив действующих чемпионов континента Португалию. На групповом этапе финальной части наша команда должна была играть с Нидерландами, Румынией, а еще один соперник определился бы по итогам плей-офф Лиги наций, но стыковые матчи пришлось отменить по той же причине.

К слову, вчера стало известно, что Амстердам готов принять матчи Евро-2020 в следующем году. Там свой стартовый матч сыграет Украина. Ранее свою готовность подтвердила Румыния.

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Сегодня соцсети заполонили фото рыдающих футболистов и другие фотожабы на тему отмены чемпионата Европы. Подробнее о последствиях переноса Евро-2020 рассказывается в материале известного комментатора Кирилла Круторогова.

А вот издание Bleacher Report Football не стало горевать из-за переноса чемпионата Европы, а предложило вернуться на четыре года назад и вспомнить, как Криштиану Роналду превратился в тренера, чтобы помочь Португалии впервые в истории завоевать золотые медали.

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Напомним, что Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.

Ранее мы писали, что контракт Андрея Шевченко со сборной Украины подписали на необычный срок. Главный тренер "сине-желтых" останется у руля команды еще на два больших турнира.

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