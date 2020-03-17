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Страна, где должна играть сборная Украины, попросила УЕФА отменить Евро-2020

17 марта, 11:49

Александр Трикиша

СБорная Украины будет в Румынии не только играть,но и жить во время турнира

Федерация футбола Румынии обратилась в УЕФА с просьбой отменить Евро-2020. Об этом в своем Twitter сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу. Столица Румынии Бухарест должен принять несколько матчей группового этапа, в том числе две встречи сборной Украины, а также матчи 1/8 финала. Отметим, что наша команда на время турнира планировала жить в отеле недалеко от Бухареста.

В Бухаресте команда Андрея Шевченко должна провести матч против победителя плей-офф Лиги наций, а также встречу против Австрии. Также Украина на групповом этапе сыграет в Амстердаме против команды Нидерландов. Все это – при условии, что УЕФА не перенесет Евро-2020. Ранее мы писали, что УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год.

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Также сообщалось, что Лига наций и другие матчи сборных могут быть отменены до конца года. УЕФА ищет окно для завершения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы. Добавим, что плей-офф Лиги наций должен был пройти в конце марта.

Кстати, мы уже писали, что Турция хочет принять футбольное Евро-2020 в одиночестве: новый поворот в судьбе турнира. СМИ утверждают, что глава УЕФА Александр Чеферин в хороших отношениях с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

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Сборная Украины Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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