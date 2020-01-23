Сложный выбор для Шевченко: кем заменить Яремчука и Беседина в атаке сборной Украины

2020 год начался для сборной Украины с неприятных новостей. Мало того, что Артем Беседин попал в скандал с допингом и может надолго остаться без футбола, так еще и основной форвард сборной Роман Яремчук получил травму и выбыл на срок до трех месяцев. Фактически в обойме Андрея Шевченко остается только Жуниор Мораес. Да, Яремчук вернется в строй примерно в апреле, до старта Евро-2020 остается еще почти два месяца, но ведь национальная команда проведет спарринги против Франции и Польши в конце марта. Да и в обойме на чемпионат Европы нужно иметь троих форвардов. В любом случае, остается минимум одно вакантное место.

На кого же Шева может обратить внимание накануне Евро? Попробуем разобраться. Кандидатов в национальную команду вроде бы и хватает, но на деле… Давно не вызывается в сборную Евгений Селезнев, Артем Кравец принял участие лишь в одном матче отбора на Евро-2020, а о Романе Зозуле в сине-желтой футболке уже даже не вспоминают, хотя он имеет постоянную практику во втором испанском дивизионе.

Есть еще один кандидат из старой гвардии – Артем Милевский. После победы в чемпионате Беларуси Миля принялся рассказывать, как было бы здорово вернуться то в сборную, то в киевское "Динамо", где он видит себя и в роли игрока, и тренера, и даже президента. На волне успеха болельщики подхватили идею и в сети и просят вернуть Артема в украинский футбол. Ранее мы писали, что Милевский просится в "Динамо" и готов помочь Михайличенко выйти из кризиса.

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

А вот кто может быть реальным усилением, так это Назарий Русин. 21-летний форвард неплохо проявил себя в первой половине сезона в "Заре", а теперь попытается завоевать место в основе "Динамо", куда его отозвали из аренды в качестве замены Беседину. Михайличенко в одном из интервью уже выразил надежду, что Русин сможет стать основным нападающим в команде. А в сети рассуждают, что этого будет достаточно, чтобы заслужить дебютный вызов в национальную команду.

Накануне из венгерского "Гонведа" вернулся в чемпионат Украины Владислав Кулач, подписав полноценный контракт со своим бывшим клубом "Ворсклой", где ранее играл на правах аренды. Во время предыдущего периода в полтавском клубе он неплохо себя зарекомендовал и даже вызывался тренерским штабом Шевченко на матчи Лиги наций.

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Еще один игрок, вызывавшийся в свое время в сборную, сменил клубную прописку зимой. Андрей Борячук до конца сезона будет играть в Турции за "Ризеспор", где должен получить больше игровой практики. Если его турецкий вояж окажется успешным, почему бы снова не попробовать игрока в национальной команде?

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Еще ни разу не вызывался, но своей игрой в текущем сезоне заслуживает попробовать свои силы в национальной команде Александр Филиппов из "Десны". 27-летний форвард является лидером черниговской команды и успел забить в Премьер-лиге уже девять голов. Это второй результат после Жуниора Мораеса. Да, это первый сильный сезон в карьере Филиппова, но ведь в Англии так же неожиданно несколько лет назад выстрелил Джейми Варди.

Давно и упорно просится в сборную Украины Адеринсола Эсеола. Украинец с нигерийскими корнями два года подряд занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата Казахстана и считает, что этого достаточно, чтобы на него обратил внимание тренерский штаб Андрея Шевченко. Ранее мы включали Эссеолу в список кандидатов, кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины.

Кроме этого, сейчас в Украине подрастает достаточно неплохое поколение нападающих, в первую очередь – это два чемпиона мира U-20 Владислав Супряга и Даниил Сикан. Правда, вряд ли они сейчас смогут помочь национальной команде, но вдруг кто-то из них выстрелит, как тот же Сикан на ЧМ-2019 U-20, куда он ехал в роли запасного, а в итоге боролся за звание лучшего бомбардира.

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