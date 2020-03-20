УЕФА надеется в июне провести плей-офф Лиги наций

Матчи плей-офф Лиги наций перенесены с конца марта на начало июня из-за эпидемии коронавируса. В этих поединках должны определиться последние четыре участника финальной части чемпионата Европы. Как мы писали ранее, сам Евро-2020 был перенесен на следующее лето.
Так, официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщает, что матч между Болгарией и Венгрией перенесен на 4 июня. Победитель этой пары 9 июня встретиться с лучшей команды из пары Исландия – Румыния. К слову, если победителем этой сетки станет Румыния, то они попадут в одну группу с командой Андрея Шевченко. В противном случае соперником Украины станет победитель пути D. Полные результаты жеребьевки Евро-2020.
В эти дни должны пройти и другие матчи плей-офф Лиги наций, но пока точного расписания не опубликовано. Полная сетка турнира выглядит следующим образом:
Полуфиналы стыковых матчей:
- Путь A: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия
- Путь B: Босния – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия
- Путь C: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия
- Путь D: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово
Финалы стыковых матчей:
- Путь A: Болгария/Венгрия – Исландия/Румыния
- Путь B: Босния/Северная Ирландия – Словакия/Ирландия
- Путь C: Норвегия/Сербия – Шотландия/Израиль
- Путь D: Грузия/Беларусь – Северная Македония/Косово
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