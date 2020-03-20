УЕФА надеется в июне провести плей-офф Лиги наций

Поединки за последние путевки на Евро-2020 пройдут с 1 по 9 июня

Матчи плей-офф Лиги наций перенесены с конца марта на начало июня из-за эпидемии коронавируса. В этих поединках должны определиться последние четыре участника финальной части чемпионата Европы. Как мы писали ранее, сам Евро-2020 был перенесен на следующее лето.

Так, официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщает, что матч между Болгарией и Венгрией перенесен на 4 июня. Победитель этой пары 9 июня встретиться с лучшей команды из пары Исландия – Румыния. К слову, если победителем этой сетки станет Румыния, то они попадут в одну группу с командой Андрея Шевченко. В противном случае соперником Украины станет победитель пути D. Полные результаты жеребьевки Евро-2020.

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В эти дни должны пройти и другие матчи плей-офф Лиги наций, но пока точного расписания не опубликовано. Полная сетка турнира выглядит следующим образом:

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Полуфиналы стыковых матчей:

Путь A: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия

Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия Путь B: Босния – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия

Босния – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия Путь C: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия

Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия Путь D: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово

Финалы стыковых матчей:

Путь A: Болгария/Венгрия – Исландия/Румыния

Болгария/Венгрия – Исландия/Румыния Путь B: Босния/Северная Ирландия – Словакия/Ирландия

Босния/Северная Ирландия – Словакия/Ирландия Путь C: Норвегия/Сербия – Шотландия/Израиль

Норвегия/Сербия – Шотландия/Израиль Путь D: Грузия/Беларусь – Северная Македония/Косово

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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