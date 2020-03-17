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УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год

17 марта, 08:46

Александр Трикиша

Клубы и национальные лиги компенсируют УЕФА убытки от переноса Евро-2020

УЕФА хочет возместить убытки от переноса Еквро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса за счет клубов и национальных лиг. Как сообщает The Athletic, в организации планируют потребовать возместить ей более 300 миллионов евро. Это будет объявлено на сегодняшнем экстренном заседании.

Напомним, 17 марта УЕФА рассмотрит вопрос переноса Евро-2020, а также решит судьбу еврокубков. По одной из версий, остатков сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы хотят провести по системе "Финал четырех".

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Также УЕФА примет решение о дальнейшем проведении национальных чемпионатов. По информации нескольких источников, национальным лигам будет рекомендовано досрочно завершить сезон. Как мы писали ранее, руководство Премьер-лиги готово остановить чемпионат Украины. Если утвердят в качестве финальной нынешнюю турнирную таблицу, то вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".

Кстати, мы уже писали, что Турция хочет принять футбольное Евро-2020 в одиночестве: новый поворот в судьбе турнира. СМИ утверждают, что глава УЕФА Александр Чеферин в хороших отношениях с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол УЕФА Евро-2020 коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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