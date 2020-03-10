УЕФА просят перенести Евро-2020 не следующий год

Футбольные ассоциации европейских стран обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы 2020 года, сообщает Tuttosport. Из-за вспышки эпидемии коронавируса многие национальные чемпионаты переносят матчи или проводят их за закрытыми дверями. А в Италии полностью приостановили Серию А.

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В таких условиях федерации хотят получить возможность нормально завершить клубный сезон без сокращения количества матчей.

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Одним из возможных вариантов является перенос Евро-2020 на 2021 год, однако руководство УЕФА пока не готово пойти на такой шаг. Более того, президент организации Александер Чеферин настаивает на проведении турнира в запланированные сроки – с 12 июня по 12 июля.

Кстати, сегодня стало известно, что матч Польша – Украина в Хожуве пройдет без зрителей. Основанием для проведения матча с Украиной при пустых трибунах Польский футбольный союз назвал объявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отмене всех массовых мероприятий в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

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