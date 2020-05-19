Украине будет, где играть на Евро-2020: Румыния не отказывается от чемпионата Европы

Румыния предоставила УЕФА гарантии готовности Бухареста принять матчи Евро-2020 следующим летом. Напомним, чемпионат Европы был перенесен на год в связи с пандемией коронавируса. Отметим, что в Бухаресте два своих матча группового этапа должна была провести сборная Украины.

"Румынская федерация футбола представила УЕФА гарантийное письмо, необходимое для подтверждения возможности проведения Чемпионата Европы по футболу. Таким образом, Румыния официально подтвердила свою приверженность организации этого важного спортивного мероприятия", – говорится в сообщении министерства спорта страны.

Напомним, что ранее власти Мюнхена не отказались от проведения матчей Евро-2020. Во время заседания городского совета Мюнхена проголосовали за то, чтобы остаться в числе городов-хозяев чемпионата Европы

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Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.

Ранее мы писали, что летом у Андрея Шевченко заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с наставником национальной сборной.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича:

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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