Ведущий форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии пропустит Евро-2020

Моуринью и Саутгейт не смогут рассчитывать на Кейна в этом сезоне

Гарри Кейн / Фото: Reuters

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Ведущий хирург доктор Крис Уилсон сообщил, что форвард "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн может вернуться на поле не раньше следующего сезона и пропустит чемпионат Европы 2020 года.

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"Я думаю, что он пропустит около шести месяцев. Если бы я разговаривал с игроком ТОП-уровня, то не стал бы вводить его в заблуждение и сказал, что ожидать возвращения стоит не раньше, чем через полгода после операции. Если бы я оперировал его, то сказал бы ему, чтобы он думал о возвращении к предсезонному периоду. Я знаю, в случае с Кейном говорят о его возвращении в апреле или в мае, но я буду очень удивлен, если он вернется к этому времени", – приводит слова Уилсона The Independent.

Напомним, Гарри Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном", который состоялся первого января и завершился со счетом 1:0 в пользу "святых"

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов, в котором "Бавария" обыграла "Тоттенхэм":

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