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Власти Мюнхена не отказались от проведения матчей Евро-2020

29 апреля, 19:10

Александр Трикиша

Чемпионат Европы был перенесен на следующий год, что вызвало много проблем

Германия не стала отказываться от проведения матчей перенесенного на следующий год Евро-2020. Сегодня состоялось заседание городского совета Мюнхена, где было проголосовано за то, чтобы остаться в числе городов-хозяев чемпионата Европы. Ранее мы писали, что Дания сомневается в своей способности принять Евро-2020 следующим летом.

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"Я рад, что болельщики со всего мира увидят в Мюнхене спорт высочайшего класса. Для нас это будет иметь и важную экономическую составляющую. С нетерпением ждем чемпионат Европы – это всегда нечто особенное", – объявил о результатах голосования обер-бургомистр Дитер Райтер в эфире телерадиостанции BR24.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.

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Ранее мы писали, что летом у Андрея Шевченко заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о ситуации с наставником национальной сборной.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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футбол Мюнхен Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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