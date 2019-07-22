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"1,5 млн евро в год? Достоин большего!": Ребров продлил контракт с "Ференцварошем"

22 июля, 23:03

Новое соглашение экс-тренера "Динамо" с чемпионами Венгрии рассчитано на три года

Сергей Ребров. Фото - Fradi.hu
Сергей Ребров. Фото - Fradi.hu.

Венгерский "Ференцварош" продлил контракт с главным тренером команды – 45-летним украинцем Сергеем Ребровым. Новое соглашение рассчитано на 3 года. Напомним, экс-наставник киевского "Динамо" Ребров возглавил "Ференцварош" летом прошлого года и привел клуб к титулу чемпионов Венгрии. А на днях в первом раунде квалификации Лиги чемпионов команда Реброва уверенно прошла крепкий болгарский "Лудогорец", одолев его с суммарным счетом 5:3.

Напомним, в поединках с "Лудогорцем" за "Ференцварош" отличился голом экс-динамовец Игорь Харатин, а принадлежащий "Шахтеру" Александр Зубков к своему забитому мячу добавил еще две результативные передачи.

Полные результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов соперником "Ференцвароша" будет мальтийская "Валетта". А в случае выхода в следующий этап, команда Реброва встретится с победителем пары "Сабуртало" (Грузия)/"Динамо" Загреб (Хорватия).

Сергей Ребров и его жена Анна

Отметим, что, согласно предыдущему контракту, зарплата Сергея Реброва в "Ференцвароше" составляла 1,5 миллиона евро. Сколько он будет получать в соответствии с новым соглашением, пока не сообщается. Но, не исключено, эта сумма будет близка к тем 2,4 млн евро в год, которые Ребров имел, работая в аравийском клубе "Аль Ахли".

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Тег Сергей Ребров, Ференцварош, чемпионат Венгрии

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Сегодня|Спорт

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