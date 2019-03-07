1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга

"Зенит" унижен на своем поле "Вильярреалом", "Арсенал" бит во Франции "Ренном"

"Ренн" обыграл "Арсенал" с разницей в два мяча. Фото: AFP

1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/17b/d4d/5c817bd4dbbed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/17b/d4d/5c817bd4dbbed.png 2019-03-07T22:19:00+02:00 Футбол "Зенит" унижен на своем поле "Вильярреалом", "Арсенал" бит во Франции "Ренном"

Сегодня проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Как мы уже сообщали, украинец Ярослав Ракицкий "привез" два гола в ворота "Зенита", поспособствовав победе "Вильярреала" со счетом 3:1.

Все результаты первых матчей 1/8 Лиги Европы

Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3

Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1

Айнтрахт Ф (Германия) – Интер (Италия) – 0:0

Динамо Загреб (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0

Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2

22:00 Челси (Англия) – Динамо Киев (Украина)

22:00 Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия)

22:00 Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия)

Ответные матчи пройдут через неделю, 14 марта

КАК "РЕНН" ЗАБИВАЛ "АРСЕНАЛУ"

Как сообщалось ранее, УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление расизма фанатами.

Также сообщалось, что вокруг билетов на ответный матч "Динамо" – "Челси" 14 марта возник скандал. Ультрас киевского клуба заявили, что отобрали у нескольких перекупщиков пропуска на фанатские сектора, добавив: "К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " 1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.