Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга

Сегодня, 22:19

"Зенит" унижен на своем поле "Вильярреалом", "Арсенал" бит во Франции "Ренном"

"Ренн" обыграл "Арсенал" с разницей в два мяча
"Ренн" обыграл "Арсенал" с разницей в два мяча. Фото: AFP
1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/17b/d4d/5c817bd4dbbed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/17b/d4d/5c817bd4dbbed.png Футбол "Зенит" унижен на своем поле "Вильярреалом", "Арсенал" бит во Франции "Ренном"

Сегодня проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Как мы уже сообщали, украинец Ярослав Ракицкий "привез" два гола в ворота "Зенита", поспособствовав победе "Вильярреала" со счетом 3:1.

Все результаты первых матчей 1/8 Лиги Европы

  • Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) – 1:3
  • Ренн (Франция) – Арсенал (Англия) – 3:1
  • Айнтрахт Ф (Германия) – Интер (Италия) – 0:0
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Бенфика (Португалия) – 1:0
  • Севилья (Испания) – Славия (Чехия) – 2:2
  • 22:00 Челси (Англия) – Динамо Киев (Украина)
  • 22:00 Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия)
  • 22:00 Наполи (Италия) – Зальцбург (Австрия)
  • Ответные матчи пройдут через неделю, 14 марта

КАК "РЕНН" ЗАБИВАЛ "АРСЕНАЛУ"

Как сообщалось ранее, УЕФА не будет наказывать соперника "Динамо" по Лиге Европы за проявление расизма фанатами.

Также сообщалось, что вокруг билетов на ответный матч "Динамо" – "Челси" 14 марта возник скандал. Ультрас киевского клуба заявили, что отобрали у нескольких перекупщиков пропуска на фанатские сектора, добавив: "К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Зенит Санкт-Петербург, Арсенал Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " 1/8 финала Лиги Европы: результаты всех матчей четверга". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Тимошенко прокомментировала участие Зеленского в выборах

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

Тимошенко снова поймали на лжи

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ
Загрузка...

Онлайн матча Лиги Европы "Челси" – "Динамо" – 2:0

Сегодня, 22:51

Мультимедийная трансляция первого поединка 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

Сегодня, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

5 марта, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

5 марта, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"