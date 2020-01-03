1 января и арбитры забывают, как считать до 10-ти: курьезный эпизод в чемпионате Англии

В поединке Первой лиги рефери не сумел правильно отмерить расстояние до стенки во время штрафного

Себ Стокбридж/Фото Blackpool FC

То ли скандальный, то ли курьезный эпизод произошел во время матча Первой лиги Англии между "Донкастер Роверс" и "Оксфорд Юнайтед" (1:0) 1 января. Британский арбитр Себ Стокбридж, похоже, забыл, как считать до десяти. Ранее мы сообщали, что тренером "Оксфорда" мог стать легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард.

В одном из моментов поединка "Оксфорд" получил штрафной удар и Стокбридж взялсяустанавливать стенку из игроков "Донкастера". Традиционно арбитры отсчитывают 10 шагов, но Стокбридж отсчитал только семь и пометил балончиком место, где должна быть стенка из футболистов, что вызвало удивление и возмущение игроков "Оксфорда". Один из "Парней с вершины холма" даже показал рефери, что 10 шагов там нет и в помине.

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В турнирной таблице Первой лиги "Оксфорд" занимает на данный момент четвертое место, "Лонкастер" идет 15-м.

Ранее мы сообщали, что пьяный судья обслуживал матч в Чехии. В поединке между "Бероун" и "Сланой" боковой арбитр Милан Шефар вышел на матч в состоянии алкогольного опьянения и целый тайм смешил болельщиков на трибунах.

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