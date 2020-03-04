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10 000 билетов улетело за три дня: матч Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" вызвал живой интерес

4 марта, 19:35

Елена Павлова, Максим Мельник

Цены на "тикеты" пока колеблются от 50 гривен до 3500

Ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом", который 19 марта на стадионе "Металлист" в Харькове вызвал живой интерес у болельщиков. Всего за три дня свободной продажи было реализовано 10 000 билетов на матч. Напомним, что первый матч пройдет 12 марта на выезде – в Германии. Ранее мы сообщали, что билеты на матч "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы появились в свободной продаже.

Купить билеты можно онлайн на официальном сайте "Шахтера", в мобильном приложении FC Shakhtar и на на сайтах-партнерах клуба. Цены на "тикеты" колеблются от 50 гривен до 3500:

Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен
"Семейный сектор": 100 гривен
SkyUp Club: 500 гривен
Club 1936: 1 500 гривен
Roof Club: 3 000 гривен
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен

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Напомним, что на матчах "Шахтера" продолжает действовать система динамического ценообразования, т.е. ближе к дню игры стоимость может быть выше.

Смотрите все голы суперматча "Бенфика" – "Шахтер" в Лиге Европы:

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билеты Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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